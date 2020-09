Usa, spara contro l’auto della polizia: due agenti lottano tra la vita e la morte (Di domenica 13 settembre 2020) Un uomo a Compton (Usa) ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro due vice sceriffi che adesso sarebbero ricoverati in gravissime condizioni. Dramma negli Stati Uniti, teatro dell’ennesima sparatoria. È accaduto a Compton, cittadina a circa 30 chilometri da Los Angeles, dove un uomo ha aperto il fuoco contro due vice sceriffi che si … L'articolo Usa, spara contro l’auto della polizia: due agenti lottano tra la vita e la morte proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 13 settembre 2020) Un uomo a Compton (Usa) hato alcuni colpi d’arma da fuocodue vice sceriffi che adesso sarebbero ricoverati in gravissime condizioni. Dramma negli Stati Uniti, teatro dell’ennesimatoria. È accaduto a Compton, cittadina a circa 30 chilometri da Los Angeles, dove un uomo ha aperto il fuocodue vice sceriffi che si … L'articolo Usa,l’auto: duetra lae laproviene da YesLife.it.

