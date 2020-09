Speranza dice che a fine inverno saremo salvi (Di domenica 13 settembre 2020) Il nuovo concetto di resistenza passa attraverso l’autunno e l’inverno del 2020 e del 2021. Roberto Speranza, ministro della Salute, lancia una nuova sfida agli italiani, chiedendo di collaborare e di rispettare le norme di distanziamento sociale per altri sei mesi. A febbraio-marzo, quando l’emergenza coronavirus in Italia compirà un anno, saremo salvi. Quando finisce il coronavirus? Il ministro della Salute, in un’intervista a Repubblica, ha dato un orizzonte temporale ben preciso. LEGGI ANCHE > Per Speranza, le prime dosi del vaccino anti-Covid in Italia arriveranno entro il 2020 Quando finisce il coronavirus secondo Speranza E parla della prossima primavera come del periodo di tempo in cui potremo in qualche modo festeggiare la liberazione ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 13 settembre 2020) Il nuovo concetto di resistenza passa attraverso l’autunno e l’del 2020 e del 2021. Roberto, ministro della Salute, lancia una nuova sfida agli italiani, chiedendo di collaborare e di rispettare le norme di distanziamento sociale per altri sei mesi. A febbraio-marzo, quando l’emergenza coronavirus in Italia compirà un anno,. Quando finisce il coronavirus? Il ministro della Salute, in un’intervista a Repubblica, ha dato un orizzonte temporale ben preciso. LEGGI ANCHE > Per, le prime dosi del vaccino anti-Covid in Italia arriveranno entro il 2020 Quando finisce il coronavirus secondoE parla della prossima primavera come del periodo di tempo in cui potremo in qualche modo festeggiare la liberazione ...

