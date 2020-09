Sparatoria nel Lecchese, morto 47enne (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - OLGINATE, LECCO,, 13 SET - E' morto il 47enne, Salvatore De Fazio, originario di Belcastro, Catanzaro, e residente nel Lecchese, vittima della Sparatoria avvenuta alle 13.30 in via Albegno, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - OLGINATE, LECCO,, 13 SET - E'il, Salvatore De Fazio, originario di Belcastro, Catanzaro, e residente nel, vittima dellaavvenuta alle 13.30 in via Albegno, ...

