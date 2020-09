Ragazza uccisa, assessore regionale: “Attuare subito legge su omotransfobia” (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La legge regionale approvata lo scorso agosto contro l’omotransfobia ha un urgente e necessario bisogno di essere attuata!” Lo scrive su facebook l’assessore regionale con delega alle Pari Opportunità Chiara Marciani, che sottolinea l’importanza di attuare una normativa che va proprio nella direzione di arginare il dilagante fenomeno delle violenze di genere. La legge prevede infatti la costituzione di un osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere; l’osservatorio raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla violenza e alle discriminazioni, collabora con enti, organismi e associazioni per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Laapprovata lo scorso agosto contro l’omotransfobia ha un urgente e necessario bisogno di essere attuata!” Lo scrive su facebook l’con delega alle Pari Opportunità Chiara Marciani, che sottolinea l’importanza di attuare una normativa che va proprio nella direzione di arginare il dilagante fenomeno delle violenze di genere. Laprevede infatti la costituzione di un osservatoriosulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere; l’osservatorio raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla violenza e alle discriminazioni, collabora con enti, organismi e associazioni per ...

