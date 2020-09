Mulino Bianco | le sorpresine più amate di sempre dagli anni ’80 a oggi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 settembre 2020) Un’icona degli anni ’80 e ’90, hanno segnato l’infanzia (ma anche l’adolescenza) di intere generazioni che aspettavano di aprire i pacchi di merendine per scartarle, giocarci, scambiare i doppioni con gli amici di scuola: impossibile dimenticare le Sorpresine Mulino Bianco, ormai un cult da collezione. Sono arrivate per la prima volta nelle case degli italiani nel 1983 chiuse in una scatolina simile a quelle dei fiammiferi: il primo gioco è stato “Carta vince, carta perde” e poi sono arrivati i cancellini, i barattolini, i calendari, che recentemente hanno anche fatto parte di un catalogo multimediale (le trovate nella gallery sopra).