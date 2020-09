Mobilità | l’ecologia non dovrebbe essere un atto di eroismo ma la scelta più semplice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 settembre 2020) Al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, alla Vicepresidente Elly Schlein, all’Assessore Mobilità e Trasporti Andrea Corsini, all’Assessore Ambiente Irene Priolo Carissimi, Siamo una famiglia con 4 figli e senz’auto, che da anni si sposta solo in bici, piedi, treni e bus, che non inquina e non sovraccarica di smog la pesante aria emiliano-romagnola. Da anni speravamo e chiedevamo la gratuità dei mezzi pubblici per bambini e ragazzi in Emilia Romagna con una petizione che aveva raggiunto più di 10 mila firme. Avevamo incontrato anche l’ex assessore ai trasporti, Raffaele Donini nel maggio 2018, che ci aveva assicurato una sperimentazione entro il 2020. Nell’estate 2020 siamo rimasti amaramente stupiti dalla mancanza di Offerta Junior in Emilia Romagna (bambini gratis in tutta Italia meno che qui, ...