Mara Venier: “Lui andò a Milano e io a Roma, decisa a lasciarlo…” (Di domenica 13 settembre 2020) Mara Venier, pronta a tornare alla conduzione di “Domenica In”, in una lunga intervista ha raccontato ad “Oggi” ha raccontato dei suoi 20 anni d’amore con il marito. Mara Venier è prontissima a tornare alle redini del programma domenicale di Rai 1, “Domenica In”. In una lunga intervista al settimanale “Oggi” la bravissima conduttrice, ha … L'articolo Mara Venier: “Lui andò a Milano e io a Roma, decisa a lasciarlo…” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 13 settembre 2020), pronta a tornare alla conduzione di “Domenica In”, in una lunga intervista ha raccontato ad “Oggi” ha raccontato dei suoi 20 anni d’amore con il marito.è prontissima a tornare alle redini del programma domenicale di Rai 1, “Domenica In”. In una lunga intervista al settimanale “Oggi” la bravissima conduttrice, ha … L'articolo: “Lui andò ae io aa lasciarlo…” Curiosauro.

fattoquotidiano : MARA VENIER 'Su Conte a Domenica In troppe reazioni sterili' [L'INTERVISTA] @A_Ferrucci #FattoQuotidiano #edicola… - elebenny98 : RT @darveyfeels_: UN NUOVO VIDEO DI MARA VENIER CHE RIDE, TUTTO HA DI NUOVO UN SENSO - infoitcultura : Mara Venier ad Anna Tatangelo: “Conosco la tua sofferenza”, e non le chiede di Gigi d’Alessio - mik_elab : RT @RevenewsI: .@mikasounds a #DomenicaIn ha parlato del suo impegno per #Beirut. Il video della sua chiacchierata con Mara Venier. https:/… - katiadiluna16 : È iniziata con tante risate ???? #domenicain #gossip #MaraVenier #LorettaGoggi #RominaPower #Oroscopo #13settembre… -