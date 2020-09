L' attimo fuggente | ecco a chi si ispirò Robin Williams per il suo personaggio

Leggi su movieplayer

(Di domenica 13 settembre 2020) Nel corso degli anni lo sceneggiatore della pellicola, Tom Schulman, ha rivelato l'identità delle persone su cui ha basato ildi. John Keating, ilinterpretato dane L', era basato su due degli ex insegnanti dello sceneggiatore della pellicola, Tom Schulman. Harold Clurman, che insegnava all'Actor and Directors Lab, e Samuel Pickering, che insegnava inglese presso la scuola di preparazione di Schulman. Mentre i discorsi stimolanti di Keating potrebbero provenire da Clurman, il suo bizzarro stile di insegnamento proveniva da Pickering. In un saggio, Pickering ha scritto che a volte insegnava in classe stando in piedi sulla cattedra o in un bidone della spazzatura. Uno dei suoi ...