La diciottenne di Caivano speronata e uccisa dal fratello perché amava una donna

(Di domenica 13 settembre 2020) Maria Paola Gaglione, 20 anni, di(Napoli), la cui morte era stata imputata a un incidente stradale, sarebbe invece morta dopo che lo scooter a bordo del quale viaggiava verso Acerra con la sua compagna è stato speronato da quello delMichele, 30 anni, finendo fuori strada. L’uomo è stato arrestato su disposizione della Procura di Nola con l’accusa di omicidio come conseguenza di altro reato e violenza privata. Ladidalperché gay Maria Paola, che abitava nel Parco Verde di, già tristemente noto per le vicende riguardanti gli abusi e gli omicidi dei piccoli Fortuna “Chicca” Loffredo e Antonio Giglio, aveva da qualche tempo una ...

Ultime Notizie dalla rete : diciottenne Caivano

Il Mattino

Non è stato uno dei tanti terribili incidenti a togliere la vita a Maria Paola Gaglione, diciottenne di Caivano del Parco Verde. La ragazza è morta due giorni fa sulla strada conduce ad Acerra e nelle ...Tragedia questa notte in via Etruschi, una diciottenne ha perso la vita in terribile un incidente. La strada collega Acerra a Caivano, intorno all'1.30, Paola era alla guida di uno scooter e con lei, ...