Inseguita, speronata e uccisa per stare con un ragazzo trans: la terribile morte di Maria Paola Gaglione (Di domenica 13 settembre 2020) Giunge dal napoletano una vicenda di quelle che non vorremmo mai riportare. Una vicenda che – tra le altre cose – evidenzia quanto una legge contro l'omofobia sia davvero importante. E' la storia di una giovanissima donna – appena 22 anni – uccisa dal fratello maggiore che non accettava la sua relazione, con un ragazzo … L'articolo NewNotizie.it.

