Il robot made in Italy che effettua il test per il Coronavirus (Di domenica 13 settembre 2020) Il robot made in Italy è stato creato per supportare gli operatori sanitari durante i test sierologici per verificare la positività o meno al Coronavirus. Grazie al suo aiuto si potrebbero ottimizzare tutte quelle operazioni ripetitive, ma necessarie per i test, di quasi il 77%. robot made in Italy La collaborazione fra l’azienda ABB e i ricercatori del Politecnico di Milano ha portato allo sviluppo di Yumi, questo il nome scelto dagli sviluppatori per il loro robot made in Italy. Inizialmente era stato progettato come macchina multifunzione, in seguito è stato destinato proprio al supporto degli operatori durante le analisi dei ... Leggi su notizieora (Di domenica 13 settembre 2020) Ilinè stato creato per supportare gli operatori sanitari durante isierologici per verificare la positività o meno al. Grazie al suo aiuto si potrebbero ottimizzare tutte quelle operazioni ripetitive, ma necessarie per i, di quasi il 77%.inLa collaborazione fra l’azienda ABB e i ricercatori del Politecnico di Milano ha portato allo sviluppo di Yumi, questo il nome scelto dagli sviluppatori per il loroin. Inizialmente era stato progettato come macchina multifunzione, in seguito è stato destinato proprio al supporto degli operatori durante le analisi dei ...

NotizieOra : Il robot made in Italy che effettua il test per il #Coronavirus - iamcaarmen : tra tw che ci bloccava gli account e ci chiedeva in continuazione se fossimo robot perché segnava i voti come spam… -

Ultime Notizie dalla rete : robot made Lotta al Coronavirus, arriva il robot made in Pordenone per sanificare i grandi ambienti Il Gazzettino Lotta al Coronavirus, arriva il robot made in Pordenone per sanificare i grandi ambienti

PORDENONE - Arrivano i primi robot anti-virus per le sanificazioni degli ambienti. A brevettarli - con il brand Be-Free sanification cobot - è stata una storica azienda pordenonese specializzata da ci ...

L’Elfo canta il “Vangelo II Luka”. Fuori oggi il disco del rapper

ROMA – Sedici tracce per quello che è stato descritto come il disco più maturo della sua produzione. L’Elfo pubblica oggi “Vangelo II Luka”, il suo nuovo album fuori in formato fisico e digitale su e ...

PORDENONE - Arrivano i primi robot anti-virus per le sanificazioni degli ambienti. A brevettarli - con il brand Be-Free sanification cobot - è stata una storica azienda pordenonese specializzata da ci ...ROMA – Sedici tracce per quello che è stato descritto come il disco più maturo della sua produzione. L’Elfo pubblica oggi “Vangelo II Luka”, il suo nuovo album fuori in formato fisico e digitale su e ...