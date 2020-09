Il fratello la sperona e la uccide perché gay: "Volevo darle una lezione, era infetta" (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Volevano tornare a vivere nel Parco Verde, a Caivano. Ma questo Michele Antonio Gaglione, 30 anni, disoccupato, non riusciva ad accettarlo. "Volevo darle una lezione. Era infetta. Le ho viste passare in scooter e le ho inseguite", dice ai carabinieri, parole senza conferme ufficiali ma filtrate comunque. Reo confesso è nel carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa di comparire davanti al gip di Nola, probabilmente domani. Le ha inseguite e ha preso a calci la carena del motorino Sua sorella Maria Paola, 20 anni (e non 22, come erroneamente detto in precedenza, ndr.) compiuti a luglio, senza occupazione anche lei, è morta cadendo dal motorino Honda Sh che lui ha inseguito e preso a calci sulla carena, nel tentativo di fermarlo, la notte dell'11 settembre scorso, la stessa in cui è stato ... Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Volevano tornare a vivere nel Parco Verde, a Caivano. Ma questo Michele Antonio Gaglione, 30 anni, disoccupato, non riusciva ad accettarlo. "una. Era. Le ho viste passare in scooter e le ho inseguite", dice ai carabinieri, parole senza conferme ufficiali ma filtrate comunque. Reo confesso è nel carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa di comparire davanti al gip di Nola, probabilmente domani. Le ha inseguite e ha preso a calci la carena del motorino Sua sorella Maria Paola, 20 anni (e non 22, come erroneamente detto in precedenza, ndr.) compiuti a luglio, senza occupazione anche lei, è morta cadendo dal motorino Honda Sh che lui ha inseguito e preso a calci sulla carena, nel tentativo di fermarlo, la notte dell'11 settembre scorso, la stessa in cui è stato ...

