Grillo, una gaffe senza precedenti: parla di taglio ai parlamentari e spunta questo, qualcosa non torna (Di domenica 13 settembre 2020) Beppe Grillo scivola anche sulle battaglie del Movimento 5 Stelle, la forza politica di cui è fondatore. L'ultima e clamorosa gaffe arriva sul referendum per il taglio dei parlamentari. Il comico, con un post su Twitter, scrive: "Tra due settimane il popolo italiano potrà riappropriarsi del proprio potere ricacciando nella foresta i dinosauri del Giurassico, destinati alla estinzione dalla cometa della riforma costituzionale. E' ora di svecchiamento, modernizzazione e di maggiore consapevolezza sociale! Leggete e condividete!". Peccato però che non si vota tra due settimane, bensì il 20 e il 21 settembre, ossia tra una. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Beppescivola anche sulle battaglie del Movimento 5 Stelle, la forza politica di cui è fondatore. L'ultima e clamorosaarriva sul referendum per ildeimentari. Il comico, con un post su Twitter, scrive: "Tra due settimane il popolo italiano potrà riappropriarsi del proprio potere ricacciando nella foresta i dinosauri del Giurassico, destinati alla estinzione dalla cometa della riforma costituzionale. E' ora di svecchiamento, modernizzazione e di maggiore consapevolezza sociale! Leggete e condividete!". Peccato però che non si vota tra due settimane, bensì il 20 e il 21 settembre, ossia tra una.

