Gianluca Grignani vende l'appartamento da un milione, ma è un caso (Di domenica 13 settembre 2020) Gianluca Grignani dice addio alla sua casa in collina alle porte di Milano: dopo l'addio con la moglie fa lo stesso con le sue mura Gianluca Grignani mette in vendita la sua casa di 623 metri quadri di due piani, piscina e studio di registrazione. I dati del mega appartamento li riporta la rivista Rolling Stone che dopo le voci su questa vendita ha verificato chiamando all'agenzia per avere conferma del fatto. Bisogna fare però un passo indietro perché le recenti vicende di Grignani non sono state facili con gli avvocati del cantante che avevano anche minacciato querela. A luglio a Rtl in un'intervista in maniera non proprio diretta ma con discorsi più complessi, il cantante afferma che la casa dove vive adesso, quando era bambino c'era ...

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Grignani Gianluca Grignani ha messo in vendita la sua casa-studio Rolling Stone Italia Gianluca Grignani ha messo in vendita la sua casa-studio

Dopo aver confermato l’addio alla moglie, ora anche la casa di Gianluca Grignani è in vendita. È quindi lecito domandarsi cosa stia accadendo intorno al cantautore che ha segnato una generazione a cav ...

