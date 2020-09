Fondi Lega, spunta una fiduciaria panamense con base in Svizzera. Salvini a maggio incontrò a cena uno dei commercialisti arrestati (Di domenica 13 settembre 2020) La Guardia di Finanza indaga sul ruolo giocato da una fiduciaria panamense con base in Svizzera nell’ambito dell’inchiesta sui Fondi della Lega e sulla Lombardia Film Commission che ha portato agli arresti domiciliari tre commercialisti vicini alla Lega, Alberto Di Rubba, Michele Scillieri e Andrea Manzoni e il cognato di Scillieri, Fabio Barbarossa. La fiduciaria è uno degli elementi che emerge dalla rogatoria in Svizzera avviata dai magistrati della Procura di Milano. Non si tratta della prima fiduciaria emersa dalle indagini: sempre a luglio gli uomini della Finanza avevano bussato alle porte della Fidirev, una società milanese, per raccogliere informazioni e documenti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 13 settembre 2020) La Guardia di Finanza indaga sul ruolo giocato da unaconinnell’ambito dell’inchiesta suidellae sulla Lombardia Film Commission che ha portato agli arresti domiciliari trevicini alla, Alberto Di Rubba, Michele Scillieri e Andrea Manzoni e il cognato di Scillieri, Fabio Barbarossa. Laè uno degli elementi che emerge dalla rogatoria inavviata dai magistrati della Procura di Milano. Non si tratta della primaemersa dalle indagini: sempre a luglio gli uomini della Finanza avevano bussato alle porte della Fidirev, una società milanese, per raccogliere informazioni e documenti, ...

HuffPostItalia : Inchiesta Fondi Lega, spunta la fiduciaria panamense in Svizzera - fattoquotidiano : Fondi Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Rogatoria dei pm per seguire il flusso dei soldi - Agenzia_Ansa : Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei… - BeingAndrea : RT @MaurizioDG_tale: @ScalziGiuseppe @mangiarosaria Pensa se ci leviamo dal cazzo pure l'altro: - GiuseppePepe10 : RT @ElioLannutti: Inchiesta sui fondi della Lega: spunta fiduciaria panamense in Svizzera -

