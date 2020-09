Fidene | entrano in una villetta e prendono a martellate un uomo | è caccia ai 2 rom

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 settembre 2020) E’ avvenuta ieri intorno alle 20.46 in zona-Serpentara una rapina ai danni di un’abitazione bifamiliare. Due nomadi si sono introdotti all’interno dellaed hanno asportato la cassaforte, smurandola. I malviventi hanno inoltre rubato dei monili per un valore di 30mila € riuscendo poi a scappare. Nella fuga tuttavia hanno spintonato le persone presenti in casa e colpito una delle vittime con un martello. Il ferito è stato condotto in codice giallo all’ospedale Pertini, sul posto è intervenuta una volante della Polizia1 autoradio.in unaun: èai 2 rom su Il Corriere della ...