Di Maio | ' Rimpasto di governo? Concentrati su Referendum e Recovery'

"Di tutto questo parleremo ovviamente dopo le elezioni. Per quanto mi riguarda siamo concentrati su due cose: il Referendum e il Recovery fund". Lo ha detto Luigi Di Maio, commentando le parole del vi ...AGI - E' bastato che il presidente del Consiglio lasciasse intravedere uno spiraglio a provocare nuove fibrillazioni nella maggioranza sul ricorso al Mes. Non una apertura, come sottolineato da fonti ...