Daydreamer Cancellato il Lunedì, spazio al Grande Fratello Vip: Ecco quando tornerà la Soap su Canale5... (Di domenica 13 settembre 2020) Daydreamer Cancellato il Lunedì per lasciare spazio alla Prima Puntata del Grande Fratello Vip. La Soap turca con Can Yaman tornerà sabato 19 settembre su Canale 5 Leggi su comingsoon (Di domenica 13 settembre 2020)il Lunedì per lasciarealla Prima Puntata delVip. Laturca con Can Yaman tornerà sabato 19 settembre su Canale 5

RemideZia : #DayDreamer che raggiunge e supera il 20% di ascolti rischia di essere cancellato ma esattamente per cosa? - ali_sogno : @nigritha_ @commentacose Non immagini quanto mi roda il culo e ancora non riesco a fsrmene una ragione,poi non m oc… - Lorylo13 : RT @nikcn3: Ha cancellato le foto HA CANCELLATO LE FOTO H A C A N C E L L A T O L E F O T O #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime https:… - MOKA071 : #DayDreamer perché il programma settimanale è stato cancellato e si vede solo il lunedi. Ma secondo voi è meglio uomini e donne. Vaffanculo - sarahgarofalo9 : RT @yamanfanpageita: Si è cancellato tutto ?? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime #CanYaman #DemetÖzdemir -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Cancellato DayDreamer, anticipazioni oggi 13 settembre: Sanem sabotata da Aylin SoloDonna Daydreamer sbarca alla domenica per trainare la D’Urso. Anticipazioni

Anticipazioni TV

