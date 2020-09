Dall’Inghilterra | Mbappé ha informato il Psg di voler andare via la prossima stagione

Leggi su itasportpress

(Di domenica 13 settembre 2020) Una bomba di mercato che potrebbe spostare gli equilibri del calcio europeo: Kylian Mbappé avrebbe comunicato al Paris Saint-Germain la sua intenzione di lasciare il club di Ligue 1 nella. Secondo quanto informa il Times, la stella francese vorrebbe giocare in Premier League o nella Liga.Mbappé: via dal Psg nel 2021Secondo quanto si apprende dal tabloid britannico, l'asso del Psg Kylian Mbappé avrebbein modo diretto la dirigenza del club della sua volontà di lasciare la Francia nel 2021. Da quanto si legge, il francese intende proseguire la sua carriera in un altro campionato possibilmente in Premier League o nella Liga spagnola. In entrambi i casi le offerte non mancherebbero. In modo particolare in Spagna dove da tempo il Real Madrid aveva selezionato il giocatore come il futuro ...