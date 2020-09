Coronavirus: Giappone, 649 casi e 16 morti in 24 ore (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 13 SET - Il Giappone ha registrato ieri 649 nuovi casi di Coronavirus e ulteriori 16 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi dati portano ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 13 SET - Ilha registrato ieri 649 nuovidie ulteriori 16: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi dati portano ...

GiaPettinelli : Coronavirus: Giappone, 649 casi e 16 morti in 24 ore - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Coronavirus: Giappone, 649 casi e 16 morti in 24 ore - david110814023 : RT @francescatotolo: I 274 #migranti della #OceanViking verranno sottoposti a quarantena presso l’hotspot di #Pozzallo, non a bordo della n… - avvmacellaro : RT @francescatotolo: I 274 #migranti della #OceanViking verranno sottoposti a quarantena presso l’hotspot di #Pozzallo, non a bordo della n… - VittorioScagli1 : RT @DriverN14: CLASSIFICA CORONAVIRUS Cina: 76291 Corea del Sud: 433 ITALIA: 111 Giappone:110 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giappone Coronavirus: Giappone, 649 casi e 16 morti in 24 ore - Asia ANSA Nuova Europa Perché l’Abenomics continuerà anche dopo Abe

Che cosa succederà alla politica economica del Giappone dopo le dimissioni del premier Abe? Il commento di Christoph Siepmann, Senior Economist di Generali Investments Il primo ministro giapponese Abe ...

Coronavirus: Giappone, 649 casi e 16 morti in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il Giappone ha registrato ieri 649 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 16 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi dati portan ...

Che cosa succederà alla politica economica del Giappone dopo le dimissioni del premier Abe? Il commento di Christoph Siepmann, Senior Economist di Generali Investments Il primo ministro giapponese Abe ...(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il Giappone ha registrato ieri 649 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 16 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi dati portan ...