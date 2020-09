"Berlusconi e Briatore stanno bene? Sono contento, ma qualcuno può dirmi se...". Vauro, la domandina sembra uno schiaffo (Di domenica 13 settembre 2020) Chissenefrega di Silvio Berlusconi e Flavio Briatore. A Vauro Senesi preme altro. "Berlusconi migliora, Sono contento. Briatore sta bene, Sono contento", scrive il vignettista del Fatto quotidiano su Twitter. "Ma qualcuno potrebbe farmi sapere come sta il barman del Billionaire che era stato intubato? Grazie". Per carità, domanda più che legittima, visto che tra tutti i contagiati dal coronavirus del locale di Porto Cervo di proprietà di Briatore proprio il barman era apparso fin da subito quello in condizioni più gravi. Però, visto il pregresso e il modo rude, se non irridente, con cui lo stesso Vauro aveva appreso della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Chissenefrega di Silvioe Flavio. ASenesi preme altro. "migliora,sta", scrive il vignettista del Fatto quotidiano su Twitter. "Mapotrebbe farmi sapere come sta il barman del Billionaire che era stato intubato? Grazie". Per carità, domanda più che legittima, visto che tra tutti i contagiati dal coronavirus del locale di Porto Cervo di proprietà diproprio il barman era apparso fin da subito quello in condizioni più gravi. Però, visto il pregresso e il modo rude, se non irridente, con cui lo stessoaveva appreso della ...

