Zverev-Thiem la finale degli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alexander Zverev e Dominic Thiem sono i due finalisti dello Us Open maschile, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il tedesco, quinto favorito del seeding, ha sconfitto in rimonta Pablo Carreno Busta (n.20) per 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 mentre Thiem, testa di serie numero 2, si è imposto per 6-2 7-6(7) 7-6(5) su Daniil Medvedev, finalista un anno fa e terza forza del tabellone.(ITALPRESS).

