Willy: in centinaia al funerale. L'abbraccio di Conte ai familiari (Di sabato 12 settembre 2020) Grande commozione per i funerali di Willy Monteiro tra applausi e magliette bianche. Conte abbraccia i familiari: "L'Italia è con voi" Grande commozione per i funerali di Willy Monteiro, il 21enne ucciso a Colleferro tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Presenti in centinaia al rito funebre, celebrato da Monsignor Mauro Parmeggiani presso il Campo Sportivo Comunale di Paliano, tra applausi scroscianti e magliette bianche. Queste ultime sono state richieste propria dalla famiglia di Willy "come simbolo di purezza e gioventù." Conte abbraccia la famiglia Alla fine della cerimonia, il premier Giuseppe Conte ha cinto in un abbraccio la madre e il padre di Willy, Lucia e Armando, e la sorella ...

