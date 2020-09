Under e Mkhitaryan la riprendono. Cagliari-Roma finisce 2-2 in rimonta, con Dzeko titolare (Di sabato 12 settembre 2020) Un’amichevole dal sapore di Serie A quella giocata oggi pomeriggio tra Cagliari e Roma. Alla Sardegna Arena, i padroni di casa passano in vantaggio con un gol di Rog al 38′ e raddoppiano con Walukiewicz al 43′, ma Under e Mkhitaryan la riprendono nella ripresa in due minuti, tra il 61′ e il 63′. Una beffa per il nuovo allenatore dei sardi, Eusebio Di Francesco, che pareggia subendo una rimonta propria contro la sua ex squadra. Dzeko, al centro di diverse voci di mercato, gioca per 72′. Foto: Twitter ufficiale della Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) Un’amichevole dal sapore di Serie A quella giocata oggi pomeriggio tra. Alla Sardegna Arena, i padroni di casa passano in vantaggio con un gol di Rog al 38′ e raddoppiano con Walukiewicz al 43′, malanella ripresa in due minuti, tra il 61′ e il 63′. Una beffa per il nuovo allenatore dei sardi, Eusebio Di Francesco, che pareggia subendo unapropria contro la sua ex squadra., al centro di diverse voci di mercato, gioca per 72′. Foto: Twitter ufficiale dellaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OfficialASRoma : ?? PAREGGIO! In due minuti, prima Cengiz Under, poi Henrikh Mkhitaryan al termine di una bellissima azione portano i… - asrsupporter : Male nel primo, ma bel secondo tempo. Creiamo tanto, dobbiamo finalizzare di più. Serve esperienza in difesa (sapet… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Roma, #Under e #Mkhitaryan riacciuffano il #Cagliari. Ansia per #Perotti #CagliariRoma - RedazioneFM : #Under e #Mkhitaryan riprendono il #Cagliari, pari in rimonta per la #Roma - romaforever_it : Roma, Under e Mkhitaryan riacciuffano il Cagliari. Perotti va k.o. -