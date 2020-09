Ufficiale | Salernitana | preso Gyomber dal Perugia

sportli26181512 : Salernitana, ufficiale: preso Gyomber dal Perugia: Il difensore slovacco ha firmato un triennale con i granata… - UmbriaRadio : Perugia calcio. Ufficiale: Gyomber saluta e va alla Salernitana - Calciomerc : UFFICIALE ?? La #Salernitana prende dal #Perugia il difensore #Gyomber classe 92. Operazione a titolo definitivo e… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Perugia, saluta Gyomber: il difensore passa alla Salernitana - Macchiedink : Salernitana: ufficiale l'ingaggio di Gyomber - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Salernitana

Corriere dello Sport

SALERNO - La Salernitana puntella la sua difesa con l'ingaggio di Norbert Gyomber. L'ex centrale di Catania e Roma, tra le altre, lascia il Perugia appena retrocesso in Serie C. Questo il comunicato d ...Lo scorso agosto Fabrizio Castori è diventato ufficialmente l'allenatore della Salernitana. E' stato scelto dalla società del duo Lotito-Mezzaroma per sostituire il dimissionario Gian Piero Ventura, m ...