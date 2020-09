Traffico Roma del 12-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati in studio Sonia c’è pocosu strade e autostrade della capitale nessuna segnalazione anche sulle due carreggiate del raccordo anulare per urgenti alla rete idrica chiusa zona piazza Marranella via Casilina deviate su percorsi alternativi delle linee bus 105 e 409 interrotta anche la mia ferroviaria Termini Centocelle ancora per oggi e domani domenica 13 settembre in occasione della manifestazione gif Garbatella improfestival chiusa al transito via Giovanni da Montecorvino dal civico 6 alla scalinata per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...