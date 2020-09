Sulla mia pelle: Alessandro Borghi, ecco come si è trasformato in Stefano Cucchi (Di sabato 12 settembre 2020) Alessandro Borghi si è trasformato in Stefano Cucchi per le riprese di Sulla mia pelle, tra la perdita di peso, le carte del processo e la ricerca della voce. Sulla mia pelle, film del 2018 diretto da Alessio Cremonesi, racconta l'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, magistralmente interpretato da Alessandro Borghi. L'attore si è preparato a lungo per interpretare il ruolo, dimagrendo drasticamente, cercando di trovare la voce di Stefano e consultando minuziosamente le carte del processo. Durante un'intervista di 'askanews' Borghi ha raccontato di aver perso 18 chili per interpretare il ruolo: " Tutto ciò che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 settembre 2020)si èinper le riprese dimia, tra la perdita di peso, le carte del processo e la ricerca della voce.mia, film del 2018 diretto da Alessio Cremonesi, racconta l'ultima settimana di vita di, magistralmente interpretato da. L'attore si è preparato a lungo per interpretare il ruolo, dimagrendo drasticamente, cercando di trovare la voce die consultando minuziosamente le carte del processo. Durante un'intervista di 'askanews'ha raccontato di aver perso 18 chili per interpretare il ruolo: " Tutto ciò che ...

NetflixIT : Una storia vera che non va dimenticata e un’interpretazione straordinaria: questo è Sulla mia pelle, che usciva esa… - TeresaBellanova : Dalle 18.00 a Firenze sul palco della Leopolda con @matteorenzi, @EugenioGiani e tanti amici e amiche di… - Corriere : Gaia e quella dedica per Willy: «C’è molto razzismo. Mia sorella l’ha vissuto sulla sua pelle» - Nicovit80 : Sulla mia pelle.....Perdonami Stefano ,non riesco a guardarlo mi fa troppo male... - Emanuele_Cecala : Lo so che è inutile ma non riesco a vedere 'Sulla mia pelle' senza sperare ogni volta in un finale diverso.… -