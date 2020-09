Referendum: Cattaneo (Fi), ‘io voterò No’ (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Nel giorno in cui il Movimento 5 stelle si mobilita per il Sì credo sia il momento di prendere posizione: io voterò No”. Lo scrive su Facebook Alessandro Cattaneo, responsabile Formazione di Fi. “Lo faccio -spiega- perché si tratta di una non riforma costituzionale, di un taglio alla rappresentanza dei cittadini buona solo a sfamare ancora una volta la demagogia qualunquista di quei cialtroni dei 5 stelle e dei populisti. La Costituzione si riforma con un disegno ampio e condiviso, non con uno sfregio utile solo a Grillo e a Travaglio per proseguire a delegittimare le Istituzioni del nostro Paese”. L'articolo Referendum: Cattaneo (Fi), ‘io voterò No’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Nel giorno in cui il Movimento 5 stelle si mobilita per il Sì credo sia il momento di prendere posizione: io voterò No”. Lo scrive su Facebook Alessandro, responsabile Formazione di Fi. “Lo faccio -spiega- perché si tratta di una non riforma costituzionale, di un taglio alla rappresentanza dei cittadini buona solo a sfamare ancora una volta la demagogia qualunquista di quei cialtroni dei 5 stelle e dei populisti. La Costituzione si riforma con un disegno ampio e condiviso, non con uno sfregio utile solo a Grillo e a Travaglio per proseguire a delegittimare le Istituzioni del nostro Paese”. L'articolo(Fi), ‘io voterò No’ Meteo Web.

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui il Movimento 5 stelle si mobilita per il Sì credo sia il momento di prendere posizione: io voterò No". Lo scrive su Facebook Alessandro Cattaneo, respons ...

REFERENDUM/ Cattaneo: cinque No per salvaguardare il “governo del popolo”

Il prossimo 20 e 21 settembre si voterà il referendum sul taglio dei parlamentari. Lo considero sbagliato e voterò convintamente No. Così farà “Noi con l’Italia“, l’unica forza politica che si è espre ...

