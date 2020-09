Mostra del Cinema di Venezia 2020: Leone d’Oro a «Nomadland». Coppa Volpi a Pierfranco Favino (Di sabato 12 settembre 2020) «Abbiamo fatto la storia», dice la madrina Anna Foglietta all’inizio della cerimonia di premiazione della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Lo dice con emozione, mentre un platea mascherata e distanziata sorride e applaude e lei, Anna Foglietta, muove le mani con dolcezza, cercando di trattenere le lacrime: «Dobbiamo brindare al coraggio di chi ci ha creduto dall’inizio alla fine, di voi che avete visto i film oggi giorno, delle centinaia di ragazzi e di ragazze che si sono ritrovate grazie al cinema. Adesso è tutto ciò che avremo». Insieme alle commoventi parole di Mariangela Gualtieri, che legge la sua poesia 9 marzo 2020, e alla magica voce di Diodato, che canta live Adesso, Venezia 77 chiude la Mostra più strana della sua esistenza. Una Mostra che qualcuno pensava non dovesse farsi e che, nonostante l’assenza del glamour e dei blockbuster americani, ha dimostrato che il cinema può e deve ripartire, in sicurezza e con giudizio. https://twitter.com/la_Biennale/status/1304845019690532870 Leggi su vanityfair (Di sabato 12 settembre 2020) «Abbiamo fatto la storia», dice la madrina Anna Foglietta all’inizio della cerimonia di premiazione della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Lo dice con emozione, mentre un platea mascherata e distanziata sorride e applaude e lei, Anna Foglietta, muove le mani con dolcezza, cercando di trattenere le lacrime: «Dobbiamo brindare al coraggio di chi ci ha creduto dall’inizio alla fine, di voi che avete visto i film oggi giorno, delle centinaia di ragazzi e di ragazze che si sono ritrovate grazie al cinema. Adesso è tutto ciò che avremo». Insieme alle commoventi parole di Mariangela Gualtieri, che legge la sua poesia 9 marzo 2020, e alla magica voce di Diodato, che canta live Adesso, Venezia 77 chiude la Mostra più strana della sua esistenza. Una Mostra che qualcuno pensava non dovesse farsi e che, nonostante l’assenza del glamour e dei blockbuster americani, ha dimostrato che il cinema può e deve ripartire, in sicurezza e con giudizio. https://twitter.com/la_Biennale/status/1304845019690532870

