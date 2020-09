Meglio la pace fiscale o pagare puntualmente le tasse?

Leggi su giornal

(Di sabato 12 settembre 2020) Lapuò essere applicabile in Italia quando abbiamo i requisiti e almeno la buona volontà di volerle. Ma queste ultime non si pagano per volere, bensì per dovere, forse qualcosa ancora di troppo poco chiaro in Italia. Poi, è chiaro che anche la Legge ha contribuito a volte a sfiduciare quelli che si presentavano puntuali agli appuntamenti con le. Evasori fiscali seriali, gente che non ha mai pagato contributi e altri sciacalli si ritrovano ancora a poter fare giochi di prestigio, mentre chi si è trovato solo per un momento in difficoltà non è stato più in grado di risalire. E non è questa una cosa edificante in una nazione democratica L’etica dellaQuando si ...