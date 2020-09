Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non lo fanno da anni | ‘problemi’ nella coppia

Leggi su controcopertina

(Di sabato 12 settembre 2020)Delegati da un forte sentimentoDesono una delle coppie più amate nel mondo della televisione. Il loro matrimonio è nato da una storia quasi incredula, dato che nessuno all’epoca ha mai credutoloro unione. Molto probabilmente, neanche lo stessoche come tutti sanno prima diè stato già sposato due volte. Laha festeggiato le nozze d’argento I due sono legati dal 1995 e da allora non si sono più lasciati. Oggi sono molto affiatati, e soprattutto in questo momento così delicato per via del covid-19, la De...