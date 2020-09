LIVE – Verona-Cremonese 0-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 12 settembre 2020) La DIRETTA LIVE di Verona-Cremonese, match valido come amichevole del precampionato 2020 delle due squadre. Tutto pronto per la sfida che metterà di fronte gli scaligeri e i lombardi in quella che è una partita tra una compagine di Serie A e una di Serie B, dunque con un disLIVEllo non eccessivo che fungerà da ottimo test per i ragazzi di Juric. Calcio d’inizio fissato per le ore 17.30 di sabato 12 settembre, chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale del match. Le formazioni ufficiali HELLAS Verona: Silvestri; Cetin, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Tamèze, Dimarco; Ilic; Tupta, Di Carmine. A disposizione: Pandur, Berardi, ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Ladi, match valido comedel precampionatodelle due squadre. Tutto pronto per la sfida che metterà di fronte gli scaligeri e i lombardi in quella che è una partita tra una compagine di Serie A e una di Serie B, dunque con un disllo non eccessivo che fungerà da ottimo test per i ragazzi di Juric. Calcio d’inizio fissato per le ore 17.30 di sabato 12 settembre, chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale del match. Le formazioni ufficiali HELLAS: Silvestri; Cetin, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Tamèze, Dimarco; Ilic; Tupta, Di Carmine. A disposizione: Pandur, Berardi, ...

matteosalvinimi : Dopo gli abbracci della Puglia, eccomi di nuovo in Veneto, nella splendida cornice del Castello Scaligero di Villaf… - NekOfficial : A Verona è stata una settimana intensa e speciale per me. Si è riaccesa la musica live... ????… - docvlad51 : 2CELLOS - Resistance [Live at Arena di Verona]???? - GennaroPorcell1 : Questa sera Edoardo Bennato & Be Band + Quartetto flegreo live @ Arena di Verona. - TerraDiPalma : RT @civicaverona: Live painting di Marco Paci all'ingresso della nostra biblioteca ???? Ci racconta il suo Rodari aspettando la mostra in Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Verona LIVE - Verona-Cremonese 0-0 al 20', amichevole 2020 (DIRETTA) Sportface.it LIVE | Amichevole Milan-Brescia 2-0, gol e risultato in tempo reale

La diretta live dell’amichevole Milan-Brescia, in programma oggi a Milanello alle ore 17:00. Per i rossoneri è la quarta e ultima partita prima del preliminare. Alle 15:00 partirà la diretta live di M ...

All'Arena di Verona va in scena per la prima volta il "Requiem" di Mozart

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

La diretta live dell’amichevole Milan-Brescia, in programma oggi a Milanello alle ore 17:00. Per i rossoneri è la quarta e ultima partita prima del preliminare. Alle 15:00 partirà la diretta live di M ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...