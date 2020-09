In Francia 10.500 contagi in 24 ore È la prima volta dall’inizio della pandemia (Di sabato 12 settembre 2020) Record di casi nel Paese da quando sono iniziati i tamponi a tappet. La linea del governo: snellire le procedure di screening e convivere con il virus Leggi su corriere (Di sabato 12 settembre 2020) Record di casi nel Paese da quando sono iniziati i tamponi a tappet. La linea del governo: snellire le procedure di screening e convivere con il virus

Adnkronos : #Covid, in #Francia record contagi: 10.500 in un giorno - Spartaco67_ : In Francia 10.500 contagi in 24 ore; in Spagna più casi e più ricoveri in ospedale. Oltre 10mila nuovi positivi; Is… - a70199617 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Francia record contagi: 10.500 in un giorno - Stefano_Lupus : RT @Adnkronos: #Covid, in #Francia record contagi: 10.500 in un giorno - Febo67 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Francia record contagi: 10.500 in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Francia 500 La Francia fa il doppio dei tamponi dell'Italia e Londra ne progetta 500mila al giorno Il Sole 24 ORE Trasportava afgani all’interno di un TIR, arrestato camionista 55enne a Benevento

È stato bloccato sul raccordo ed arrestato il 55enne camionista di nazionalità georgiana che trasportava i ragazzi afgani. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, gli otto afgani avevano contat ...

Covid, in Francia record contagi: 10.500 in un giorno

Nuovo record di contagi in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.516 casi di coronavirus. Lo ha reso noto la direzione della sanità nazionale, mentre il premier Jean Castex ha rivolto ...

È stato bloccato sul raccordo ed arrestato il 55enne camionista di nazionalità georgiana che trasportava i ragazzi afgani. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, gli otto afgani avevano contat ...Nuovo record di contagi in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.516 casi di coronavirus. Lo ha reso noto la direzione della sanità nazionale, mentre il premier Jean Castex ha rivolto ...