Comuni e Regioni potranno spiare i conti correnti (Di sabato 12 settembre 2020) I Comuni e le Regioni potranno avere libero accesso ai dati bancari dei cittadini “spiando” nei loro conti correnti. Chi potrà farlo? Per ora non c’è una specifica normativa per gli enti locali che prevede meccanismi di controllo e abilitazione per i funzionari, come invece accade per la GdF. Spiega il Messaggero: Ad aprire la porta ai funzionari dei Comuni e a quelli regionali e provinciali è una norma del maxi-emendamento al Decreto semplificazioni, norma camuffata dietro rimandi e commi tanto da risultare difficilmente intellegibile ai più. E, come spesso accade con le materie fiscali, passata sotto silenzio. Di fatto però la nuova regola introdotta nel provvedimento consente l’accesso ad una poderosa banca dati senza ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Ie leavere libero accesso ai dati bancari dei cittadini “spiando” nei loro. Chi potrà farlo? Per ora non c’è una specifica normativa per gli enti locali che prevede meccanismi di controllo e abilitazione per i funzionari, come invece accade per la GdF. Spiega il Messaggero: Ad aprire la porta ai funzionari deie a quelli regionali e provinciali è una norma del maxi-emendamento al Decreto semplificazioni, norma camuffata dietro rimandi e commi tanto da risultare difficilmente intellegibile ai più. E, come spesso accade con le materie fiscali, passata sotto silenzio. Di fatto però la nuova regola introdotta nel provvedimento consente l’accesso ad una poderosa banca dati senza ...

APossevino : RT @stegian67: CONTO DI FARMI I CAZZI TUOI - COMUNI E REGIONI POTRANNO ENTRARE NEI CONTI CORRENTI DEI CITTADINI - luragiuseppe : RT @fbordo: Vi ricordate quando pochi anni fa tutti si definivano entusiasticamente “liberali”? Ora gli stessi sostengono indefessamente mi… - joyreal68 : RT @kapav65: I 'male non fare, paura non avere' raccolgono frutti. - mattia_terziani : RT @kapav65: I 'male non fare, paura non avere' raccolgono frutti. - rrico_e : @Deputatipd @pdnetwork Latina verrà richiamata Littoria e Salvini avrà la cittadinanza onoraria di tutti i comuni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Comuni Regioni Comuni e Regioni potranno spiare nei conti correnti dei contribuenti Il Gazzettino Proroga concessioni demaniali marittime, Gatta “Giunta potrebbe avocare a sé la funzione”

Bari, 11 settembre 2020. “Nelle Regioni efficienti, pronte davvero a dare risposte concrete ai cittadini e serenità agli operatori economici, i problemi si risolvono con tutti i mezzi ammessi dalla le ...

Rientro a scuola, è corsa contro il tempo tra carenze organizzative e rebus contagi

Ancora da valutare le azioni da intraprendere in caso di positività, mentre mancano insegnanti e i banchi nuovi non arriveranno prima di ottobre A pochi giorni dall'inizio della scuola, quando si sper ...

Bari, 11 settembre 2020. “Nelle Regioni efficienti, pronte davvero a dare risposte concrete ai cittadini e serenità agli operatori economici, i problemi si risolvono con tutti i mezzi ammessi dalla le ...Ancora da valutare le azioni da intraprendere in caso di positività, mentre mancano insegnanti e i banchi nuovi non arriveranno prima di ottobre A pochi giorni dall'inizio della scuola, quando si sper ...