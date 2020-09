Calciomercato Juventus, Chiesa può arrivare a fine mercato (Di sabato 12 settembre 2020) La Juventus negli ultimi anni è stata la regina del Calciomercato interno, imponendo la sua superiorità nell’acquistare i migliori giocatori del campionato. Esempi lampanti sono stati i vai Dybala, Pjanic, Higuain e, ultimo ma non meno importante, Dejan Kulusevski. La nuova leva calcistica italiana sembra fornire parecchi talenti, acuni dei quali sono già titolari della nazionale maggiore. Tra gli Under 23 azzurri più brillanti configura sicuramente il nome di Federico Chiesa. L’ala classe 1997 ha già alle spalle stagioni di primo piano con la Fiorentina, ed ha già dimostrato il suo valore e potenziale in Serie A. Spesso è stato accostato alla Juventus o all’Inter, squadre che avrebbero mostrato il maggior interesse per il ragazzo. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Lanegli ultimi anni è stata la regina delinterno, imponendo la sua superiorità nell’acquistare i migliori giocatori del campionato. Esempi lampanti sono stati i vai Dybala, Pjanic, Higuain e, ultimo ma non meno importante, Dejan Kulusevski. La nuova leva calcistica italiana sembra fornire parecchi talenti, acuni dei quali sono già titolari della nazionale maggiore. Tra gli Under 23 azzurri più brillanti configura sicuramente il nome di Federico. L’ala classe 1997 ha già alle spalle stagioni di primo piano con la Fiorentina, ed ha già dimostrato il suo valore e potenziale in Serie A. Spesso è stato accostato allao all’Inter, squadre che avrebbero mostrato il maggior interesse per il ragazzo. LEGGI ...

