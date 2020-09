Cagliari, Di Francesco: “Contro la Roma ottima intensità”. Ciocci operato out 4 mesi (Di sabato 12 settembre 2020) Una buona prova contro un avversario di qualità: il mister del Cagliari Di Francesco promuove i suoi ragazzi, nell'ultimo test prima del campionato. “Abbiamo mostrato un'ottima intensità, specialmente nel primo tempo; nella ripresa siamo calati, ma è anche normale, era il nostro secondo test dopo quello contro l'Olbia. Nella parte iniziale del secondo tempo abbiamo fatto un po' fatica, poi ci siamo ripresi, le tante sostituzioni hanno spezzato un po' il ritmo. Potevamo segnare e prendere qualche gol in più, dobbiamo ancora migliorare nella fase di uscita in palleggio, ma è normale: siamo ad inizio stagione, viene fuori qualche piccolo errore che va limato una volta raggiunta una superiore condizione fisica”.SEGNALI POSITIVI“Sono tanti, a cominciare dall'attenzione con la quale i ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Una buona prova contro un avversario di qualità: il mister delDipromuove i suoi ragazzi, nell'ultimo test prima del campionato. “Abbiamo mostrato un'intensità, specialmente nel primo tempo; nella ripresa siamo calati, ma è anche normale, era il nostro secondo test dopo quello contro l'Olbia. Nella parte iniziale del secondo tempo abbiamo fatto un po' fatica, poi ci siamo ripresi, le tante sostituzioni hanno spezzato un po' il ritmo. Potevamo segnare e prendere qualche gol in più, dobbiamo ancora migliorare nella fase di uscita in palleggio, ma è normale: siamo ad inizio stagione, viene fuori qualche piccolo errore che va limato una volta raggiunta una superiore condizione fisica”.SEGNALI POSITIVI“Sono tanti, a cominciare dall'attenzione con la quale i ...

