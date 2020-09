PUGLIALIBERA1 : Pestato e ucciso a Bari, arrestato pregiudicato 26enne - GiufuDe : RT @SkyTG24: Bari, pregiudicato uccide fidanzato dell'ex e ferisce ragazza e padre della vittima - Trmtv : Pestato e ucciso a Bari, arrestato pregiudicato 26enne - SkyTG24 : Bari, pregiudicato uccide fidanzato dell'ex e ferisce ragazza e padre della vittima - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Pestato e ucciso a Bari, arrestato pregiudicato 26enne. E' accusato di omicidio preterintenzionale #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bari pregiudicato

(ANSA) - BARI, 12 SET - Custodiva in una villa nel quartiere Santo Spirito di Bari 62 chili di marijuana e una serra per la coltivazione della droga. Un pregiudicato 36enne di Bitonto è stato ...Dramma in provincia di Bari. A Bitetto, paesino di circa 12.000 anime in provincia del capoluogo pugliese, un 26enne della zona – Nico Brescia – è stato ucciso a coltellate dall’ex della sua fidanzata ...