Amichevoli Genoa 2020: programma, date, orari e tv (Di sabato 12 settembre 2020) Tutto pronto per la stagione 2020/21 del Genoa. La formazione rossoblù, dopo la scorsa negativa stagione, vuole approcciare subito bene in campionato. E sarà importante, per il morale ma non solo, una partenza convincente. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso del precampionato del Genoa per tenervi compagnia con pagelle, approfondimenti e parole dei protagonisti. Calendario Amichevoli Mercoledì 9 settembre Ore 15:00, Genoa-Carpi Giovedì 10 settembre Ore 17:30, Genoa-Carrarese (diretta tv da definire) Domenica 12 settembre Ore 15:00, Genoa-Parma (Streming telenord.it)

