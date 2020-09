Violenza sessuale sulle minorenni inglesi a Matera: 4 arresti. “Modalità subdole e brutali” (Di venerdì 11 settembre 2020) Quattro persone sono in arresto nell’indagine sulla Violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera, la notte tra il 7 e l’8 settembre scorso. La Polizia sta eseguendo le misure cautelari per i quattro, tutti residenti a Pisticci. Le ragazze sono state picchiate, poi costrette ai rapporti sessuali. L’indagine è coordinata dalla Procura di Matera: secondo gli inquirenti sono emerse in maniera chiara “la brutalità, la gravità ed efferatezza” delle violenze commesse “con modalità subdole“, che avrebbero potuto essere reiterate nei confronti di altre donne. I particolari sull’arresto saranno forniti ... Leggi su ilfattoquotidiano

