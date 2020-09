Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 MILANO-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24TERAMO IN DIREZIONE DI SAN CESAREO; PROSEGUENDO SULLA A1 IN DIREZIONE NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA VALMONTONE E ANAGNI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLAFIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA, SULLA STESSA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ...