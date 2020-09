Ufficiale: Florenzi in prestito dalla Roma al Paris Saint-Germain (Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandro Florenzi lascia di nuovo alla Roma per andare in prestito al Paris Saint–Germain. Di seguito, il comunicato del club giallorosso con cui è stata data notizia del trasferimento. L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Paris Saint-Germain i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi. Il calciatore giocherà nel club parigino fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandrolascia di nuovo allaper andare inal. Di seguito, il comunicato del club giallorosso con cui è stata data notizia del trasferimento. L’ASrende noto di aver ceduto a titolo temporaneo ali diritti alle prestazioni sportive di Alessandro. Il calciatore giocherà nel club parigino fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione. L'articolo ilNapolista.

