Traffico Roma del 11-09-2020 ore 15 | 30

(Di venerdì 11 settembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi nella zona di Castel di Guido code per incidente sulla via Aurelia all’altezza di via di Malagrotta in direzione del centro città su via del Foro Italico soliti rallentamenti per ilda viale di Tor di Quinto vicino alla via Salaria direzione San Giovanni su percorso Urbano dellaL’Aquila a coda in direzione centro da Portonaccio alla bivio per la tangenziale nella zona di Val Melaina attenzione a un incidente avvenuto via di Monte Cervialto all’altezza di via Eugenio Chiesa nella zona di Torre Angelarallentato per incidente in via Carlo Labruzzi all’altezza di viale dell’Archeologia anche nella zona di Mezzocammino incidente su via Cristoforo Colombo Ci sono code tra via ...