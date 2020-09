Soluzione ibrida per l’iPhone 12 verso l’uscita e l’evento del 15 settembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ci sono altre novità riguardanti l’iPhone 12 che dobbiamo prendere in esame in queste ore, soprattutto a proposito della possibile apparizione del melafonino durante l’evento che Apple ha organizzato il prossimo 15. Dopo avervi riportato alcune anticipazioni, secondo cui non assisteremo in quel frangente alla presentazione del top di gamma 2020, bisogna concentrarsi su altri aspetti che potrebbero caratterizzare l’appuntamento di martedì prossimo. Solo un’apparizione per l’iPhone 12 il 15Da circa tre giorni abbiamo in rete due partiti. Il primo ritiene che ci sarà anche la presentazione dell’iPhone 12 la prossima settimana, con tempi di uscita sul mercato tutto sommato in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni. L’altro schieramento, invece, sposa la tesi di ...