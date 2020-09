Serena Autieri ‘scompigliata’ in barca è da applausi | «Oltre ogni complimento»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 11 settembre 2020) È ancora in modalità ‘estiva’che, tra le pagine del proprio account Instagram, non manca di condividere scatti appetitosi per il seguito social. Che, dal proprio canto, si mostra sempre molto grato e affettuoso nei confronti dell’attrice. Non si scrolla di dosso il sapore dell’estate,, che – con l’ultima immagine – prolunga quella sensazione di libertà e spensieratezza tipica della stagione vacanziera. Solare e sorridente, la quarantaquattrenne partenopea regala un ritratto fresco e al tempo stesso in grado di ‘scaldare’. Leggi anche >> Caterina Balivo foto da top model, praticamente in apnea: si apre spiraglio sul ritorno in tvInstagram, l’estate sembra non finire: raggiante in ...