Salvini prova a incassare il colpo. I commercialisti della Lega arrestati? “Persone oneste e corrette. Si risolverà in un nulla” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Siamo tranquillissimi, da anni cercano soldi in Russia, in Svizzera, a San Marino, in Lussemburgo, Liechtenstein, ma non ci sono. Conosco due delle tre persone, sono persone oneste, corrette e quindi dubito che abbiano chiesto o fatto qualcosa di sbagliato. Pero’, ho piena fiducia nella magistratura “. E’ quanto ha detto a Radio anch’io il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando la notizia degli arresti nell’ambito dell’inchiesta sulla Lombardia Film Commission. “Io stesso – ha detto ancora il leader del Carroccio – vado a processo e sarà un processo politico. La Lega i soldi che prende, li prende per le donazioni degli italiani, non andiamo a chiedere soldi ai russi, ai film… Ma rispetto tutti e siamo ... Leggi su lanotiziagiornale

davidallegranti : Breve recap delle elezioni regionali: Toscana anno zero – Salvini ha imparato dall'Emilia-Romagna, e prova a non sp… - matteosalvinimi : #Salvini:C'è una bellissima aria di cambiamento in giro, anche in regioni che da 50 anni votano a sinistra. Sarà un… - enricocolosimo : RT @davidallegranti: Breve recap delle elezioni regionali: Toscana anno zero – Salvini ha imparato dall'Emilia-Romagna, e prova a non spave… - AuriAury53 : @AlessiaMorani @GiorgiaMeloni Non credi di averne fatte già abbastanza figure di m? Un confronto con la Meloni ti a… - luisaregimenti : Cari amici, vi consiglio la lettura del mio libro: “L’Europa alla prova del coronavirus”, edito da Over Edizioni e… -