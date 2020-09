Roma. ‘Non si entra senza mascherina’, ma per tutta risposta gli sferra un pugno: arrestato 30enne nigeriano (Di venerdì 11 settembre 2020) Dalla lecita richiesta di indossare la mascherina alla reazione violenta. E’ successo nella tarda serata di ieri, giovedì 10 settembre, nel Mc Donald’s di via Giolitti, proprio di fronte la stazione Termini. L’addetto alla vigilanza del fastfood ha chiesto ad un cliente di indossare la mascherina per entrare. Ma lui, un cittadino nigeriano di 30 anni, ha pensato bene di reagire con violenza e di sferrargli un pugno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini che hanno fermato il nigeriano. Nelle tasche nascondeva anche tre grammi di eroina e alcuni grammi di hashish. E’ stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Roma. ‘Non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) Dalla lecita richiesta di indossare la mascherina alla reazione violenta. E’ successo nella tarda serata di ieri, giovedì 10 settembre, nel Mc Donald’s di via Giolitti, proprio di fronte la stazione Termini. L’addetto alla vigilanza del fastfood ha chiesto ad un cliente di indossare la mascherina perre. Ma lui, un cittadinodi 30 anni, ha pensato bene di reagire con violenza e dirgli un. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini che hanno fermato il. Nelle tasche nascondeva anche tre grammi di eroina e alcuni grammi di hashish. E’ statoper detenzione di droga ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.. ‘Non si ...

