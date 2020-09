(Di venerdì 11 settembre 2020) Varchi in centro adella Legala sindaca. 'Lai varchi in Centro e sidiil. Per caso fa parte della schiera dei negazionisti? Le ...

daniele_bordoni : #scorciromani #romacomenonlavetemaivista #fromstreetswithlove #mypic @ ROMA - città eterna - daniele_bordoni : #yellowbubbles #yellow #11settembre2020 Roma come non l'hai mai vista #challenge #scorciromani @ ROMA - citt… - leggoit : Roma, Bordoni attacca la Raggi: «Riaccende Ztl e si dimentica tutto il resto» - LavoroLazio_com : Palmiro Togliatti, Bordoni (Lega): 'Discarica e Drive-in Covid, così si 'valorizza' Centro Carni di Roma' 'Al tem... - magicaGrmente22 : Roma, Bordoni (Lega): prostituzione fuori controllo dopo Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bordoni

askanews

Varchi in centro a Roma, Bordoni della Lega attacca la sindaca Raggi. «La Raggi riaccende i varchi in Centro e si dimentica di tutto il resto. Per caso fa parte della schiera dei negazionisti? Le prom ...Roma – “La Raggi riaccende i varchi in Centro e si dimentica di tutto il resto. Per caso fa parte della schiera dei negazionisti? Le promesse di rivedere un provvedimento shock che si e’ abbattuto sui ...