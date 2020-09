Reggiana, Mazzocchi arriva dal Südtirol in prestito annuale (Di venerdì 11 settembre 2020) REGGIO EMILIA - La Reggiana neopromossa in Serie B annuncia l'arrivo in prestito dal Südtirol fino al 30 giugno 2021 dell'attaccante Simone Mazzocchi . Queste le sue prime parole da calciatore ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) REGGIO EMILIA - Laneopromossa in Serie B annuncia l'arrivo indal Südtirol fino al 30 giugno 2021 dell'attaccante Simone. Queste le sue prime parole da calciatore ...

sportli26181512 : Reggiana, Mazzocchi arriva dal Südtirol in prestito annuale: L'attaccante si presenta: 'Appena mii è giunta la prop… - TuttoRegia : La #Reggiana dopo settimane di attesa ufficializza Simone #Mazzocchi: l'attaccante classe '98 arriva in prestito da… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Sudtirol, Simone Mazzocchi passa alla Reggiana - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Sudtirol, domani è il giorno di Mazzocchi alla Reggiana - TUTTOB1 : Reggiana, in arrivo Mazzocchi -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Mazzocchi Reggiana, Mazzocchi arriva dal Südtirol in prestito annuale Corriere dello Sport.it Reggiana, in arrivo Mazzocchi

Simone Mazzocchi è virtualmente un nuovo giocatore della Reggiana. L'attaccante classe '98 arriverà in prestito secco dall'Atalanta. Nell'ultimo campionato di Serie C ha realizzato 10 gol in 24 partit ...

Calciomercato, Mazzocchi saluta il Sudtirol ed è pronto per la Reggiana

REGGIO EMILIA – Simone Mazzocchi ha salutato il Sudtirol e i suoi tifosi con un messaggio sul proprio profilo Instagram. “Grazie – scrive il giocatore – Ringrazio chi mi ha accolto, dato fiducia e fat ...

Simone Mazzocchi è virtualmente un nuovo giocatore della Reggiana. L'attaccante classe '98 arriverà in prestito secco dall'Atalanta. Nell'ultimo campionato di Serie C ha realizzato 10 gol in 24 partit ...REGGIO EMILIA – Simone Mazzocchi ha salutato il Sudtirol e i suoi tifosi con un messaggio sul proprio profilo Instagram. “Grazie – scrive il giocatore – Ringrazio chi mi ha accolto, dato fiducia e fat ...