Quarantena ridotta a 10 giorni, Pregliasco: «Un rischio calcolato». Ma restano i dubbi sul tempo di incubazione più lungo – L'intervista

Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembre

Il governo italiano sembra apprezzare l'idea francese di una Quarantena breve. La proposta di ridurre il numero di giorni di isolamento è stata posta al vaglio del Cts e per il momento la strada maestra pare essere quella di limitare il periodo di Quarantena a 10 giorni, anziché 7 come in Francia. Anche in questo caso, i Paesi europei appaiono decisi a muoversi ognuno per conto proprio, senza aspettare che Bruxelles stabilisca delle regole comuni. Nel frattempo l'Oms si è mostrata inflessibile e ha difeso la raccomandazione di una Quarantena di 14 giorni per prevenire la trasmissione del virus, aggiungendo che, nel caso di Quarantena abbreviata, sarebbe ...

