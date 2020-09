Personale Scolastico, 13 Mila Positivi a Test Sierologici (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono stati resi noti i dati dei Test Sierologici effettuati sul Personale Scolastico su base volontaria. Il Personale della scuola che si è sottoposto al Test ricopre circa il 50% del totale. I Positivi, 13 Mila, non potranno prendere servizio fino a quando il tampone sarà negativo. “Il dato dei Positivi ai Test Sierologici tra gli operatori della scuola introduce un elemento di criticità, ma non altera il progetto di ritorno in classe: continuiamo a perseguirlo“. Queste le parole del Premier Giuseppe Conte. Conclude che il governo ha “predisposto tutto perché ci sia la massima sicurezza garantita a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze“. Leggi su youreduaction

